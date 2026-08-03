‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ rompió en llanto y dijo que conoció al cantante a los 8 años

El capítulo 10 de ‘Yo Me Llamo’ dejó uno de los momentos más emotivos de la noche con la presentación del imitador de Diomedes Díaz, quien interpretó la canción 'Ilusiones'. Su actuación no solo conmovió al público, sino que también logró convencer a los cuatro jurados, quienes coincidieron en que continúa consolidándose como uno de los participantes más destacados de la competencia.

Desde que terminó su interpretación, el participante no pudo contener las lágrimas. La emoción se apoderó del escenario mientras recibía las devoluciones de Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán, quienes analizaron diferentes aspectos de su presentación.



Uno de los comentarios más destacados fue el de Elder, quien aseguró que el concursante sí representa al intérprete vallenato y destacó el trabajo que ha venido realizando para construir el personaje a lo largo de la temporada. Sus palabras reflejaron el reconocimiento al esfuerzo que el imitador ha demostrado en cada una de sus presentaciones.

Durante la conversación con los jurados, el participante reveló que es admirador de Diomedes Díaz desde hace muchos años e incluso contó que tuvo la oportunidad de conocerlo. Además, confesó que también seguía de cerca la carrera de Martín Elías, hijo del cantante vallenato, lo que demuestra el vínculo que ha mantenido con este género musical desde hace tiempo.

El momento tomó un tono más cercano cuando el imitador decidió versearles a los tres jurados. Con el estilo característico del folclor vallenato, dedicó unas improvisaciones que generaron sonrisas y contribuyeron a crear un ambiente de camaradería antes de conocer la decisión final del panel.





Por su parte, Amparo Grisales resaltó que el concursante ha logrado desarrollar la expresión corporal propia de ‘El Cacique de la Junta’, un elemento fundamental para transmitir la esencia del artista sobre el escenario.

La evaluación dejó en evidencia que el trabajo del imitador no solo se ha enfocado en la voz, sino también en incorporar los movimientos, la actitud y la presencia escénica que caracterizaron al cantante original.

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Al finalizar las intervenciones, los jurados coincidieron en su veredicto. Sin diferencias entre ellos, concluyeron que el participante sí se llama, permitiéndole pasar a la siguiente etapa.

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