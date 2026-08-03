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‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ rompió en llanto y dijo que conoció al cantante a los 8 años - CaracolTV

El participante interpretó 'Ilusiones' y compartió la admiración que siente por Diomedes Díaz desde la infancia. Además de emocionar con su historia, les dedicó versos.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ rompió en llanto y dijo que conoció al cantante a los 8 años

El participante interpretó 'Ilusiones' y compartió la admiración que siente por Diomedes Díaz desde la infancia. Además de emocionar con su historia, les dedicó versos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Diomedes Díaz’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.