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Aurelio Cheveroni defendió a ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ e intentó convencer al jurado - CaracolTV

La doble presentó ‘Bolero falaz’ y recibió comentarios positivos por su parecido físico y algunos momentos de su interpretación vocal. Aurelio intentó persuadir al resto del jurado para darle un sí.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Aurelio Cheveroni defendió a ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ e intentó convencer al jurado

La doble presentó ‘Bolero falaz’ y recibió comentarios positivos por su parecido físico y algunos momentos de su interpretación vocal. Aurelio intentó persuadir al resto del jurado para darle un sí.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.