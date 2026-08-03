Aurelio Cheveroni defendió a ‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ e intentó convencer al jurado

El capítulo 10 de ‘Yo Me Llamo’ presentó la actuación de la imitadora de Andrea Echeverri, quien interpretó 'Bolero falaz', una de las canciones más representativas de la artista colombiana. Su presentación generó opiniones divididas entre los jurados, aunque finalmente consiguió el respaldo de la mayoría para continuar en la competencia.

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Desde el inicio de la interpretación, la participante buscó recrear el estilo característico de la vocalista. Al terminar su actuación, las devoluciones del jurado dejaron en evidencia que, aunque existen aspectos por fortalecer, también identificaron cualidades que podrían impulsar su crecimiento dentro del concurso.

Uno de los primeros en reaccionar fue Aurelio, quien expresó su aprobación con un aullido, una respuesta que llamó la atención en el estudio. Posteriormente, durante la evaluación, destacó varios aspectos de la presentación y trató de convencer al resto del jurado de darle un voto positivo para que la concursante siguiera avanzando en el programa.



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Por su parte, Amparo Grisales resaltó el parecido físico de la imitadora con Andrea Echeverri. La jurado aseguró que la concursante es "igualita" al personaje en su apariencia y tiene un color similar, así que consideró que ese aspecto era suficiente para brindarle una oportunidad de seguir desarrollando su propuesta artística dentro del programa.

En contraste, César Escola tuvo una opinión diferente. El maestro reconoció que la presentación todavía tiene varios elementos por mejorar y concluyó que, por ahora, la participante no logra representar completamente a la artista original. Por esa razón, decidió afirmar que todavía no se llama.

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Durante su intervención, los jurados también coincidieron en que la concursante posee momentos vocales destacados. En medio de la retroalimentación se señaló que en su voz existen instantes "maravillosos", aunque todavía necesita alcanzar una mayor regularidad a lo largo de sus interpretaciones.

A su turno, Elder Dayán consideró que uno de los principales retos de la participante será fortalecer la actitud propia del personaje. Según explicó, necesita mostrarse un poco más rockera sobre el escenario para acercarse aún más a la esencia de Andrea Echeverri.

Después de escuchar todas las opiniones, llegó el momento de la votación. Amparo Grisales y Aurelio respaldaron la continuidad de la concursante, mientras que Elder Dayán también decidió darle su voto positivo. César Escola fue el único integrante del jurado que mantuvo su negativa.

Antes de despedirse del escenario, la participante compartió un detalle personal al revelar que es una gran fanática de Aurelio, uno de los comentarios que marcó el cierre de su paso por el capítulo.

Finalmente, la imitadora consiguió la mayoría necesaria para continuar en el concurso.

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