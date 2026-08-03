Amparo se decepcionó al escuchar las primeras frases cantadas de ‘Yo Me Llamo Greeicy’

El capítulo 10 de ‘Yo Me Llamo’ también contó con la presentación de la imitadora de Greeicy, quien llegó al escenario para interpretar 'A veces a besos'. Aunque su caracterización llamó la atención de los jurados, la evaluación estuvo marcada por las observaciones sobre su desempeño vocal, lo que terminó reflejándose en el resultado final de la noche.

Desde su ingreso al escenario, la concursante buscó representar a la cantante caleña con una propuesta inspirada en su imagen. Sin embargo, después de escuchar la interpretación, los integrantes del jurado coincidieron en que la presentación estuvo lejos de alcanzar el nivel esperado para el personaje.



La primera en reaccionar fue Amparo Grisales, quien manifestó su preocupación desde los primeros momentos de la canción. La jurado se mostró decepcionada apenas comenzó a escucharla cantar, pues consideró que la interpretación presentaba problemas de afinación que afectaron el desarrollo de la presentación.

Durante la retroalimentación, los expertos reconocieron que la participante lucía bien. No obstante, aclararon que el parecido visual no era suficiente para representar a Greeicy dentro de la competencia, ya que el aspecto vocal es uno de los principales criterios de evaluación.

Los jurados coincidieron en que la concursante estuvo desafinada durante gran parte de su interpretación de 'A veces a besos', motivo por el cual concluyeron que, por ahora, no logra parecerse a la artista original.





Por su parte, Elder Dayán señaló que, además de trabajar en la afinación, la participante necesita desarrollar una característica que identifica a la cantante colombiana. Según explicó, todavía le falta transmitir la sensualidad que distingue a la artista caleña sobre el escenario.

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Después de escuchar los comentarios, la imitadora pidió una nueva oportunidad para interpretar otra canción con la intención de demostrar sus capacidades. Sin embargo, la dinámica del programa continuó con la evaluación correspondiente a la presentación que acababa de realizar.

La decisión del jurado fue unánime. Aunque reconocieron su esfuerzo y la buena caracterización física, consideraron que la interpretación no alcanzó el nivel requerido para representar a Greeicy en ‘Yo Me Llamo’.

Como resultado de la evaluación, la participante recibió cuatro estrellas rojas, una calificación que refleja las observaciones hechas por los jurados sobre la afinación y otros aspectos de la interpretación.

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