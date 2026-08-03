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Amparo se decepcionó al escuchar las primeras frases cantadas de ‘Yo Me Llamo Greeicy’ - CaracolTV

La imitadora interpretó ‘A veces a besos’, pero el jurado encontró varias falencias. ‘La Diva de Colombia’ mostró su decepción desde el inicio, mientras Elder aseguró que le faltó la sensualidad característica de la caleña.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo se decepcionó al escuchar las primeras frases cantadas de ‘Yo Me Llamo Greeicy’

La imitadora interpretó ‘A veces a besos’, pero el jurado encontró varias falencias. ‘La Diva de Colombia’ mostró su decepción desde el inicio, mientras Elder aseguró que le faltó la sensualidad característica de la caleña.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Greeicy’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Greeicy’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.