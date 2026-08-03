‘Yo Me Llamo Sarah Brightman’ emociona a Amparo Grisales al cantar ópera: “Sublime”

La última presentación del capítulo 10 de ‘Yo Me Llamo’ estuvo a cargo de la imitadora de Sarah Brightman, quien subió al escenario para interpretar 'Time to Say Goodbye'. Con una puesta en escena inspirada en la reconocida soprano, la participante recibió comentarios positivos por parte del jurado y cerró la jornada llevándose las cuatro estrellas verdes.

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La concursante fue la encargada de despedir la noche con una interpretación del clásico que ha identificado la carrera de Sarah Brightman. Al finalizar su presentación, los jurados comenzaron su evaluación, destacando diferentes aspectos de su desempeño tanto vocal como escénico.

Amparo Grisales fue una de las primeras en reaccionar y calificó la interpretación como "sublime". Durante la devolución, la jurado aseguró que la participante representa muy bien a la artista y afirmó que "súper se llama". No obstante, también le recomendó trabajar un poco más el componente nasal de la voz para acercarse todavía más al estilo de la cantante original.



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Por su parte, César Escola destacó que la concursante posee una gran capacidad vocal. Sin embargo, señaló que aún existen varios aspectos por perfeccionar para seguir fortaleciendo su imitación dentro de la competencia.

En medio de la retroalimentación, los jurados coincidieron en que la Escuela de Yo Me Llamo será un espacio importante para continuar puliendo detalles de su personaje. Según indicaron, allí podrá trabajar tanto en elementos de su estilo interpretativo como en aspectos relacionados con el parecido físico con Sarah Brightman.

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando la participante reveló que ella misma construyó el traje que utilizó durante su presentación. El detalle fue compartido mientras conversaba con los jurados después de recibir sus comentarios.

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Aurelio también intervino durante la evaluación y expresó una particular comparación para describir lo que sintió con la interpretación. Según comentó, la presentación fue como si hubiesen volado pajaritos, haciendo referencia a la sensación que le produjo escuchar la interpretación de ópera.

La actuación permitió que la imitadora cerrara el capítulo con una valoración positiva del jurado. Aunque recibió recomendaciones para seguir perfeccionando algunos aspectos técnicos y de caracterización, los expertos reconocieron el nivel de su presentación y el potencial que tiene para continuar creciendo en el concurso.

Finalmente, la participante obtuvo cuatro estrellas verdes, resultado con el que concluyó el episodio.

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