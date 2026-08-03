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‘Yo Me Llamo Sarah Brightman’ emociona a Amparo Grisales al cantar ópera: “Sublime” - CaracolTV

La participante cantó ‘Time to Say Goodbye’ y llamó la atención por su propuesta de ópera. Aunque el jurado encontró aspectos por mejorar, obtuvo cuatro estrellas verdes.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Sarah Brightman’ emociona a Amparo Grisales al cantar ópera: “Sublime”

La participante cantó ‘Time to Say Goodbye’ y llamó la atención por su propuesta de ópera. Aunque el jurado encontró aspectos por mejorar, obtuvo cuatro estrellas verdes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de ago, 2026
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‘Yo Me Llamo Sarah Brightman’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Sarah Brightman’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.