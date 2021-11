Yo Me Llamo Diomedes Díaz necesita dejar a un lado la timidez y más actitud en el escenario

El imitador del interprete vallenato no evitó emocionarse al hablar con los profesores de la escuela de Yo Me Llamo sobre su profesión y los difíciles tiempos que vivió por cuenta de la pandemia.

Luego de finalizar su presentación, el exigente jurado le aplaudió a Yo Me Llamo Diomedes Díaz que no cayera en la parodia con su personaje, como normalmente ocurre con los imitadores de este artista por su pintoresca personalidad, no obstante, notaron su show bajo de nota y con poca interpretación.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.