Yo Me Llamo batió récord de audiencia: Cuál es la cifra más alta que ha marcado desde que inició

Yo me llamo, el concurso de imitación musical más querido por los colombianos, no para de sorprender en esta décima temporada que reúne como jurados a Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz.

Después una semana de su lanzamiento al aire, esta nueva edición del concurso sigue siendo la más vista en toda su historia y se posiciona como el formato número uno en el horario prime time.

La competencia de Caracol Televisión que convoca por primera vez a dos presentadoras (Melina Ramírez y Laura Acuña ), batió récord de audiencia el 14 de enero de 2025 tras alcanzar 11.7 puntos de rating mientras que su principal competidor obtuvo 6.5 de rating. Además, Yo me llamo ha logrado un share total de 50.3 desde su estreno, lo que significa que cerca de 6 millones de televidentes se conectan cada noche con la producción.

La temporada de Yo me llamo también marcó una tendencia significativa en el ecosistema digital alcanzando importantes cifras. En el sitio web se generaron más de un millón de páginas vistas, mientras que las transmisiones en YouTube lograron un total de tres millones 530 mil visualizaciones.

En redes sociales, el programa registró aproximadamente 18.100 menciones, junto con más de 78 millones de reproducciones y más de tres millones de interacciones en los contenidos publicados en las plataformas digitales del canal. Estos resultados destacan el notable impacto y la activa participación de los fanáticos durante el lanzamiento y los siguientes capítulos de esta versión.

Yo me llamo, el show de imitación artística que une a Colombia el doble, continuará acompañando a los espectadores de lunes a viernes a las 8:00 p. m. ¡No te lo pierdas!

