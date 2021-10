Yo Me Llamo Bad Bunny quiso erizar a Amparo Grisales, pero su acento no lo logró El imitador del puertorriqueño llegó a su audición en Yo Me Llamo 2021 con todo el look y la energía ilusionando a los jurados, pero a la ahora de cantar 'Yo perreo sola' desilusionó.