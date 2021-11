Una vez inició su audición, los jurados de Yo Me Llamo notaron que el imitador de Bad Bunny no desafinó ni en una sola nota, algo que no ocurre con el original, por lo que le dijeron que no se llama. Ante su talento y gran voz, Yeison Jiménez le aconsejó que si el género urbano es lo suyo, luche por su carrera.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.