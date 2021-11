Yo Me Llamo José Luis Perales se llevó un no rotundo en su audición Pese a que el imitador del cantante y compositor español quiso darle toda la seriedad a su interpretación con la canción '¿Y cómo es él?', su voz no convenció, lo que hizo que los jurados de Yo Me Llamo 2021 le dijeran que no se llama.