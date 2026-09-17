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‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ conoció a la artista original y lloró de la emoción - CaracolTV

Amparo se erizó con la presentación y destacó el talento de la doble, a quien consideró una estrella. César aseguró que el 'show' le había encantado, mientras que Elder quedó gratamente sorprendido.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ conoció a la artista original y lloró de la emoción

Amparo se erizó con la presentación y destacó el talento de la doble, a quien consideró una estrella. César aseguró que el 'show' le había encantado, mientras que Elder quedó gratamente sorprendido.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo M e Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo M e Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.