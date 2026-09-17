‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ conoció a la artista original y lloró de la emoción

Noche de lágrimas, talento y erizamiento puro en el escenario de 'Yo Me Llamo'. La imitadora de Aída Cuevas vivió uno de los momentos más mágicos de la temporada al tener un encuentro cara a cara con la mismísima 'Reina de la Música Ranchera'. La emoción fue tan desbordante que la participante no pudo contener el llanto tras recibir la bendición de la gran artista mexicana antes de salir al escenario.

Inspirada por este inolvidable cruce de estrellas, la doble saltó a la tarima para interpretar con maestría el clásico 'La Bikina'. La potencia de su voz y su impecable caracterización desataron la euforia de la mesa de jurados.



Amparo Grisales no ocultó su deslumbrante reacción y terminó erizada de pies a cabeza, elogiando sin reservas el talento de la concursante y asegurando que ya es toda una gran estrella. César Escola se sumó a los aplausos afirmando que la presentación le encantó de principio a fin, mientras que Elder Dayán destacó la fuerza vocal y la gran presencia escénica con la que sorprendió a todos los colombianos.

¿Cuál es el nombre real y de dónde es la cantante Aída Cuevas?

El nombre completo de la legendaria artista original es Aída Gabriela Cuevas Castillo, nacida el 24 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México, México. Conocida globalmente como 'La Reina de la Música Ranchera', cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música mariachi y ha sido galardonada con prestigiosos reconocimientos internacionales como el Grammy y el Grammy Latino.

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¿Quién escribió la famosa canción 'La Bikina' que interpretó Aída Cuevas?

La emblemática canción 'La Bikina' fue compuesta por el destacado cantautor y pianista mexicano Rubén Fuentes Gasson en el año 1964. A lo largo de los años, este clásico de la música mariachi ha sido popularizado por grandes leyendas de la música latina como Luis Miguel, Karol G y la misma Aída Cuevas.

