Los jurados destacaron que había sido una gran presentación y resaltaron que la imitadora de Natalia Lafourcade había aprovechado muy bien todos los elementos del escenario.
En vivo ‘Yo Me Llamo’: el espejito mágico está listo para revelar a los mejores imitadores
El Templo de la Imitación abre sus puertas para que los imitadores a través de su talento vocal y puesta en escena logren convencer a los jurados que merecen seguir en la competencia.
- 09:49 p. m.César Escola a ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’: “Me sacaste un suspiro del alma”
- 09:37 p. m.‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ compartió situación personal y cantó ‘Yo no nací para amar’
Elder Dayán destacó que le había escuchado mejor la voz. Amparo Grisales señaló que esperaba más de la presentación, mientras que César Escola resaltó que le había gustado mucho la interpretación.
- 09:26 p. m.‘Yo Me Llamo Myriam Hernández’ conquistó al jurado con presentación elegante
Amparo Grisales se erizó durante la presentación y destacó que había sido muy linda. Por su parte, César Escola resaltó que la imitadora había logrado matizar muy bien su interpretación.
- 09:16 p. m.‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’ sorprendió al jurado con peluca: “Debes peinarte”
Amparo Grisales se erizó durante la presentación y destacó que el participante había estado idéntico a Alejandro Fernández. Sin embargo, señaló que no le había gustado su peinado. Por su parte, Elder Dayán comentó que, con el cabello así, se parecía a Tarzán.
- 09:09 p. m.‘Yo Me Llamo Jorge González’ no logró convencer a los jurados: “No hiciste la tarea”
César Escola lo notó muy descontrolado al momento de interpretar los tonos agudos. Por su parte, Amparo Grisales destacó que cantaba muy bonito, pero señaló que su voz se había distorsionado demasiado durante la presentación.
- 09:03 p. m.‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’ venció su miedo a las alturas y brindó un gran ‘show’ en el Templo
Amparo Grisales se erizó durante la presentación y destacó que había sido hermosa. Además, resaltó que el imitador había estado muy afinado. Por su lado, César y Elder quedaron fascinados con la actuación.
- 08:47 p. m.A ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ le faltó sentimiento y pasión, según Elder Dayán
Elder Dayán aseguró que no la había visto como Paola Jara. Por su parte, Amparo Grisales señaló que quería verla físicamente más diferente, mientras que César Escola destacó que la afinación había estado bien.
- 08:41 p. m.‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ conoció a la artista original y lloró de la emoción
Amparo Grisales se erizó durante la presentación y destacó el talento de la doble, a quien consideró una gran estrella. Por su parte, César Escola aseguró que la presentación le había encantado, mientras que Elder Dayán quedó gratamente sorprendido con su actuación.