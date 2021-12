Yeison Jiménez intentó bailar como Elvis Presley, pero sus ajustados pantalones no lo dejaron

Además de la exigente competencia, los shows de los imitadores de Yo Me Llamo llegan cargados de divertidos momentos de la mano de los jurados, quienes buscar hacer gozar a todos los televidentes.

El más reciente estuvo protagonizado por el jurado y cantante de música popular Yeison Jiménez, quien luego de halagar a Yo Me Llamo Elvis Presley por su presentación decidió pasar al escenario para aprender un característico paso de baile del ‘Rey del Rock and Roll’.

Mira también: Yo Me Llamo Elvis Presley venció la pena y enamoró con sus movimientos de cadera

Pese a que el jurado pasó con toda la actitud a mostrar sus mejores pasos de baile, cuando quiso imitar uno de los movimientos del participante sus ajustados pantalones no se lo permitieron, provocando la risas de sus otros dos compañeros, Amparo Grisales y César Escola.

“Yeison, con esos pantalones puede haber un accidente, así que… no abra más las piernas ”, le dijo jocosamente el maestro Escola.

El comentario de Escola hizo que Amparo Grisales también le recomendara al participante que para su próximo show quería verlo con pantalones más anchos, como los que usaba el artista original.

Publicidad

Te puede interesar: Yo Me Llamo Jessi Uribe se atrevió a hacerse un nuevo corte de cabello

En seguida, Jiménez quiso excusar sus malos movimientos en el escenario culpando sus ajustados pantalones, sin embargo, para ‘La Diva de Colombia’ no se trató solo de eso.

“Eso fue lo que me pasó a mi, realmente los pantalones no me permiten hacer bien el paso”, dijo Jiménez.

“No, querido, lo que pasa es que no eres así como muy flexible para bailar, si así es pa’ todo…”, señaló Amparo Grisales.

Revive aquí el momento: