¡Todos lloran! Yo Me Llamo Till Lindemann se quiebra en el escenario al recordar a su madre

En un momento conmovedor de Yo Me Llamo, Amparo Grisales no puede evitar emocionarse al escuchar la interpretación de Till Lindemann. La cantante se eriza y, con lágrimas en los ojos, le halaga profundamente su actuación: "Wow, Till, qué carga emocional tan impresionante la que le pusiste y se nota el sufrimiento que le pusiste. Me hiciste llorar sin entender el alemán"

Te puede interesar: ¿Amparo Grisales tiene un favorito en Yo Me Llamo? Audiciones que la han decepcionado e impresionado

La conexión que estableció Till con la canción, llena de sentimientos y nostalgia, tocó el corazón de todos los presentes, inclusive de las presentadoras Laura Acuña y César Escola.

Escola, también visiblemente conmovido, comparte que logró sentir la historia que Till transmitió a través de su voz y su interpretación: "La historia de la canción es como de una criatura que hace unos reclamos a su mamá, al estilo Frankenstein. Nos hiciste creer toda la historia aun sin entender una palabra de alemán. Felicitaciones, eres un artista".

Publicidad

Las emociones del momento fueron tan intensas que incluso Till, visiblemente afectado, rompe en llanto, confesando lo difícil que fue cantar esa canción: "Fue un reto porque de mi mamá, que en paz descanse, solo tengo cosas buenas y como la gran persona que fue y será".

Amparo, tocada por la sinceridad de Till, comparte que ella también perdió a su madre hace ocho años, lo que la hizo conectar profundamente con la canción.

Publicidad

Mira también: Yo Me Llamo Manuel Turizo arremete contra Amparo Grisales tras ser eliminado: "creo que se equivoca"

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.