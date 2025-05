Quién es la novia de Yo Me Llamo Bob Marley: le dio un detalle especial en pleno programa

En el capítulo 91 de Yo Me Llamo se vivió un momento único, en donde dos participantes confirmaron su noviazgo. Se trata de los imitadores deBob Marley y Ángela Aguilar, quienes se robaron la atención de todos al darse un beso en pleno escenario.

Mira también: Presentaciones: El amor llega a Yo Me Llamo y los jurados se emocionan con tremendo momento

Quién es la novia de Yo Me Llamo Bob Marley

Se trata de Mariangel Aldana, quien imita a Yo Me Llamo Ángela Aguilar. En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 20 mil seguidores, captura los momentos únicos de su vida. Allí la han felicitado por estar en una relación con el otro concursante.

Publicidad

"Siempre tan dulce y especial, la humildad abre puertas al éxito", "qué lindo saber de tu relación, a romperla en el programa y con el amor, felicitaciones", "ese vestido te luce, hermoso diseño", "una de las interpretaciones más lindas", "que Dios y la Virgen te permitan cumplir tus sueños", dijeron algunos.

Publicidad

Y

o Me Llamo Bob Marley y Yo Me Llamo Ángela Aguilar son novios

Tras la presentación del imitador de Bob Marley, quien emocionó al público con 'No Woman, No Cry', los jueces compartieron sus opiniones. Acto seguido, llegó el instante más esperado por todos.

César tomó la iniciativa y le preguntó directamente por la mujer que inspiró la canción. El artista respondió con una sonrisa, mientras Laura Acuña y Melina Ramírez no podían ocultar su emoción ante la posibilidad de revelar, por fin, el enigma.

Mira también: Yo Me Llamo Ángela Aguilar encanta a los jurados con su dulzura: sus falsetes impactan

Publicidad

“Creo que Amparito ha dicho una frase muy clave y es que esta vez vive con una Ángela al escenario. He notado mucho sus preguntas averiguando sobre aquella famosa relación y quiero decirles que he conocido a una maravillosa persona. Me conseguí mi propia Miss Universo”, expresó.

Yo Me Llamo Bob Marley le regala pulsera a su pareja

Publicidad

En un momento especial, él decide tener un gesto romántico con su novia y le entrega un regalo significativo. La sorpresa de Rey Ruiz es evidente, y con tono curioso le lanza la pregunta de si piensa declararse. Él lo desmiente enseguida y, en lugar de un anillo, le da una pulsera como recuerdo simbólico de ese instante único. Revive todo este momento en el minuto 33:25 del Capítulo 91 de Yo Me Llamo

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.