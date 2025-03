Presentaciones Yo Me Llamo: Se confirma que los imitadores son tan buenos como su último show

Los jurados de Yo Me Llamo analizan cada presentación con ojo crítico. Mientras Amparo Grisales aplaude a los participantes que se atreven a innovar con sus canciones, César Escola y Rey Ruiz creen que algunos imitadores no acertaron en su elección. Además, varios concursantes enfrentan dificultades en su interpretación, dejando dudas sobre su continuidad en la competencia.

La noche estuvo marcada por interpretaciones de alto nivel, con Yo Me Llamo Raphael desbordando emoción con ‘Como yo te amo’, mientras que Yo Me Llamo Luis Alfonso llevó la música popular a escena con ‘La Cantina’. Por su parte, Yo Me Llamo Gustavo Cerati apostó por ‘Zona de promesas’, y Yo Me Llamo Óscar D’León encendió el escenario con ‘Llorarás’. También destacó Yo Me Llamo Gloria Trevi con su poderosa versión de ‘Todos me miran’.

El repertorio de la noche también incluyó a Yo Me Llamo Cornelio Reyna con ‘Me caí de la nube’ y a Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat con ‘En cualquier lugar’. Sin embargo, no todos lograron convencer. Yo Me Llamo Amaia Montero interpretó ‘Rosas’, pero su desempeño generó opiniones divididas. Yo Me Llamo Jim Morrison cantó ‘Alabama Song’, y Yo Me Llamo Óscar Agudelo ‘China Hereje’.

Finalmente, la competencia se tornó aún más reñida con las actuaciones de Yo Me Llamo Fito Páez y su versión de ‘La rueda mágica’, y Yo Me Llamo Paquita la del Barrio con ‘Tres veces te engañé’.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.