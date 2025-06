Presentaciones Yo Me Llamo: Original y Copia: Los dobles parecen estar parejos en imprecisiones

Mira también: Un doble de Yo Me Llamo gana 100 millones de pesos: aplausos de pie al decir qué hará con el dinero

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Mi buen amor’ de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El rey’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Como yo te amo’ de P. Casas y M. Álvarez.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘La venia bendita’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Tres veces te engañé’ de Candelaria Macedo.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Y cómo es él’ de José Luis Perales.

Mira también: Luis Alfonso real llega a cantar con su doble en Yo Me Llamo: le saca información de su novia

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.