Presentaciones Yo Me Llamo: El color de voz de un doble desaparece en esta etapa de la competencia

Yo Me Llamo Cornelio Reyna canta ‘Lágrimas de mi barrio’ de Cornelio Reyna Cisneros.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Coma y mesa’ de E. Carlos, R. Carlos y L. Gómez.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘The man who plays the mandolino’ de A. Bergman, G. Fanciulli, M. Bergman y N. Salerno.

Yo Me Llamo Selena Quintanilla canta ‘Baila esta cumbia’ de P. Astudillo y A.B. Quintanilla III.

Yo Me Llamo Pepe Aguilar canta ‘Esclavo y amo’ de José Vaca Flores.

Yo Me Llamo Greeicy canta ‘Error’ de Felipe González Abad.

Yo Me Llamo Oscar D’ León canta ‘Poco a poco’ de Rodolfo Castillo.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Somos novios’ de Armando Manzanero.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Roots, Rock, Reggae’ de Vincent Ford.

Te puede interesar: Sentenciados de Yo Me Llamo: Dos participantes se resignan a estar en la cuerda floja

No te pierdas: Mejor de Yo Me Llamo: El imitador elegido por Armonio se lleva 10 millones de pesos

También puedes leer: En vivo Yo Me Llamo: Para Amparo Grisales será una noche de erizadas

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.