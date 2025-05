Presentaciones Yo Me Llamo: de los seis participantes en riesgo, dos se enfrentan

En el capítulo 85 de Yo Me Llamo, los imitadores suben al escenario con la esperanza de seguir en el juego. La noche arranca con Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, quien interpreta con elegancia y sentimiento la canción 'Un amor para la historia', de Yael Henríquez. Su voz y su presencia logran conectar con el público, evocando la esencia del 'Caballero de la Salsa'.

Luego, Yo Me Llamo Luis Alfonso toma el micrófono con 'Si no te hubieras ido', un clásico de Marco Antonio Solís. Su interpretación es intensa y melancólica, tocando fibras profundas y dejando claro que ha pulido su timbre vocal para acercarse aún más al original.

Le sigue Yo Me Llamo Raphael, quien desborda dramatismo y fuerza interpretativa con 'En carne viva', de M. Beigbeder y P. Casas. Su actuación es teatral, intensa, y capta a la perfección el carácter pasional del artista español.

El escenario cambia de ritmo cuando Yo Me Llamo Pitbull entra en escena con 'Echa pa' lla', una canción explosiva compuesta por un grupo diverso de autores. Su energía es arrolladora, domina el escenario con carisma y mantiene al público en movimiento. Más adelante, repite aparición con 'Como yo le doy', otro tema que pone a prueba su dominio del reguetón y su capacidad para combinar actitud y presencia escénica.

Por su parte, Yo Me Llamo Jim Morrison entrega una interpretación visceral de 'Light My Fire', de The Doors. Su voz grave, actitud rebelde y estilo psicodélico generan un ambiente único que transporta a los espectadores a la época dorada del rock.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo ofrece dos presentaciones cargadas de nostalgia. Primero interpreta 'Esos tus ojos negros', de Agustín Cornejo, con un tono melancólico y conmovedor. Luego, vuelve con 'Quisiera amarte menos', una pieza de F. Canaro y L. Amadori, en la que demuestra un notable manejo emocional y una conexión profunda con el bolero clásico.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.