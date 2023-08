Ocho imitadores hacen que los jurados sientan todo tipo de emociones al verlos en Yo Me Llamo

Al Templo de la Imitación llegan 15 participantes que quieren llegar a la escuela, no obstante, la mayoría hicieron reír y sufrir a los jurados, algunos ni halagos recibieron. ¡Conoce aquí aquellos que más destacaron!

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Matemos Las Ganas’ de Jorge Parra Muñoz.

Yo Me Llamo Paola Jara canta ‘Salud Por Él’ de Isidro Chávez Espinoza.

Yo Me Llamo José José canta ‘El Triste’ de Roberto Cantoral.

Yo Me Llamo Diomedes Díaz canta ‘El Cóndor Herido’ de Diomedes Díaz Maestre.

Yo Me Llamo Andrés Calamaro canta ‘Flaca’ de Andrés Calamaro.

Yo Me Llamo Shakira canta ‘Te Felicito’ de A. Meléndez, A. Uribe, A. Acosta, K. Cruz, L. Palacios, R. Ocasio, S. Munera y S. Mebarak.

Yo Me Llamo Julio Jaramillo canta ‘Reminiscencias’ de Luis Aguirre Pinto.

Yo Me Llamo Morat canta ‘No Se Va’ de A. Torres, J. Isaza, J. Villamil, M. Vargas, M. Rengifo y S. Vargas.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

