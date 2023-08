Amparo Grisales le dijo a Farruko que sin gafas era “igualito a Jessi Uribe”, ¿es cierto?

En el capítulo 7 de Yo Me Llamo se presentaron todo tipo de artistas y se escucharon varios géneros en el escenario, y aunque todos los participantes querían pasar a la otra etapa del programa, no todos tuvieron la misma suerte de recibir al menos dos estrellas verdes para ser aceptados. Uno de los primeros en presentarse fue Farruko, quien al comienzo les dio una esperanza a los jurados de que fuera el doble exacto.

Yo Me Llamo Farruko llegó al Templo de la Imitación con la mejor actitud y un parecido físico al original que era innegable para todo aquel que lo veía, sin embargo, cuando interpretó el tema ‘6 AM’ de C. Reyes y J. Osorio, los jurados se desanimaron e incluso Amparo, ‘La Diva de Colombia’ Amparo, ‘La Diva de Colombia’ dijo: “¡Qué lástima!”.

Al finalizar su presentación, Pipe Bueno le explicó que a pesar de que tenía una actitud ganadora y un parecido físico impresionante, solo sonaba como el original al hablar, pero no al cantar. “Él tiene una voz cantada muy específica”, agregó.

Grisales y Escola detallaron que Farruko es uno de los artistas más versátiles del género urbano, pero que no vieron esto en el imitador. Acto seguido, la icónica jurado del programa le pidió que se quitara las gafas y al verlo sin sus lentes lo comparó con otro artista de música popular: “Se parece a Jessi Uribe, pero con barba, es igualito”.

Mientras Escola le pedía que se quitara el gorro, Amparo y Pipe se reían, y el maestro finalizó diciendo que también se parecía a Yeison Jiménez , ¿será cierto?

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

¿Cuántas temporadas ha tenido Yo me llamo?

En 2023 se cumplen 9 temporadas al aire de Yo Me Llamo y solo los expertos lograrán definir que en Colombia los dobles perfectos sí existen. Por esto, la diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos.