‘Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz’ hizo erizar a Amparo en medio de su presentación

La elegancia y la salsa romántica se tomaron la pista de ‘Yo Me Llamo’ gracias a la impecable presentación del imitador de Rey Ruiz en su versión 'Mini'. Con una voz prodigiosa y un dominio escénico abrumador, el pequeño participante ofreció una actuación perfecta que contagió de sabor al plató y arrancó ovaciones inmediatas.

El impacto en la mesa de juzgamiento fue absoluto. La 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, confesó haberse erizado en pleno show ante el derroche de talento, mientras que sus compañeros no escatimaron en elogios para calificar su afinación y estilo. Fascinados con su nivel, los jurados no solo aplaudieron su audición, sino que le hicieron una contundente promesa a futuro: le aseguraron con firmeza que en unos años estará sentado en esa misma mesa de jueces reemplazando al mismísimo 'Bombón de la Salsa'.



Cuál es el nombre real y cuántos años tiene Rey Ruiz

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El célebre cantante cubano de salsa romántica se llama Reynerio Ruiz Santiago, conocido artísticamente como Rey Ruiz. Nació en La Habana, Cuba, el 21 de junio de 1966, y cuenta con una prolífica carrera musical que despegó internacionalmente a comienzos de la década de 1990.

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De dónde es Rey Ruiz y cuáles son sus canciones más famosas



Rey Ruiz es originario de La Habana, Cuba, aunque desarrolló gran parte de su consolidación profesional desde Estados Unidos. Entre sus éxitos más emblemáticos en la salsa romántica destacan canciones como 'Mi media mitad', 'No me acostumbro', 'Amiga' y 'Estamos solos'.

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