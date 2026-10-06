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‘Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz’ hizo erizar a Amparo en medio de su presentación

El mini imitador solo recibió elogios de los jurados y ellos le aseguraron que, en un futuro estará sentado en esa mesa reemplazando al original.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

‘Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz’ hizo erizar a Amparo en medio de su presentación

El mini imitador solo recibió elogios de los jurados y ellos le aseguraron que, en un futuro estará sentado en esa mesa reemplazando al original.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Rey Ruiz' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión