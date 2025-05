Yo Me Llamo Mini: Este es el jugoso premio que se llevará el mejor Mini imitador del concurso

La emoción y la ternura se tomaron el escenario de Yo Me Llamo con una etapa que tocó el corazón de millones de colombianos: Yo Me Llamo Mini. En esta edición especial del concurso de imitación más querido del país, 21 pequeños (de 5 a los 14 años) talentos llenos de carisma, disciplina y pasión por la música se enfrentaron para demostrar que, desde muy temprana edad, también pueden brillar como verdaderas estrellas.

Los mini imitadores comenzaron compitiendo por un lugar dentro del formato y, una vez seleccionados, eligieron como padrinos a los 21 mejores dobles de la competencia regular. Estos padrinos asumieron un rol fundamental, con una tarea clara: Poner en práctica todo lo aprendido para ayudar a los pequeños a convertirse en grandes imitadores.

Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo Mini

El talento y el esfuerzo de estos mini imitadores no solo serán premiados con reconocimiento nacional, sino también con un importante incentivo para su futuro. El ganador o ganadora de Yo Me Llamo Mini recibirá un bono de estudios universitarios por 100 millones de pesos, que podrá usar para seguir formándose y desarrollando su carrera artística o educativa en el área que decida.

Quiénes son los finalistas de Yo Me Llamo Mini 2025

Después de varias semanas de competencia, cinco pequeños artistas llegaron a la esperada final: Mini Gloria Trevi, Mini José José, Mini Rocío Dúrcal, Mini Celia Cruz y Mini José Feliciano. Cada uno conmovió al público y al jurado con interpretaciones llenas de fuerza, emoción y autenticidad.

Aurelio Cheveroni en Yo Me Llamo Mini

La magia del escenario también se vio reforzada por el regreso de un personaje muy querido por la audiencia: el lobo Aurelio Cheveroni, quien con sus cómicos comentarios y ocurrentes intervenciones sacó más de una carcajada. Su presencia fue clave para que Yo Me Llamo Mini se convirtiera en una de las etapas más vistas y celebradas de esta temporada.

