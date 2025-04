Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Carta de imitadora derritió a Amparo Grisales

Diez participantes eligen a sus padrinos y compiten en el Templo de la Imitación; sin embargo, solo son elegidos como los mejores de la noche y dos de estos pequeños tienen que abandonar Yo Me Llamo Mini.

Yo Me Llamo Mini José José canta La nave del olvido de Francisco Dino López Ramos

Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel canta Así no te amará jamás de M. Boccadora – A. Miguel. G. Carballo.

Yo Me Llamo Mini Carin León canta Tú de Fabio Alonso Salgado

Yo Me Llamo Mini Bob Marley canta Is this love de Robert Nesta Marley

Yo Me Llamo Mini Yuri canta ¿Qué te pasa? G. Felisatti – J. Flores

Yo Me Llamo Mini Ángela Aguilar canta Quizás, Quizás, quizás de Osvaldo Farrés

Yo Me Llamo Mini Shakira canta Suerte de S. Mebarak – T.C. Mitchell.

Yo Me Llamo Mini Laferte canta Mi buen amor de Norma Monserrat Bustamante Laferte

Yo Me Llamo Mini Patricia Teherán canta Todo daría por ti de Jorge Celedón Guerra.

Yo Me Llamo Mini José Feliciano canta Paso la vida pensando J. Feliciano – L. Schultz

