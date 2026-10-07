Estos mini imitadores no convencieron al jurado y le dijeron adiós a la competencia

La exigencia en la pista de ‘Yo Me Llamo’ subió de nivel y la noche de eliminación no dio tregua a las imprecisiones. El sueño de convertirse en el doble perfecto llegó a su fin para varios participantes que, pese a dejarlo todo en el escenario, no alcanzaron los estándares exigidos por la mesa de juzgamiento.

La velada estuvo cargada de momentos emotivos y contrastes. Por un lado, ‘Yo Me Llamo Mini Joan Sebastian’ enamoró con ‘Me gustas’, mientras que ‘Yo Me Llamo Mini Paulina Rubio’ derrochó energía al ritmo de ‘Ni una sola palabra’. La nota nostálgica del rock la puso ‘Yo Me Llamo Mini Andrés Calamaro’ con el himno ‘Mil horas’, y la potencia vocal brilló con ‘Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal’, quien estremeció el estudio al entonar ‘Cucurrucucú’.



Completando la ronda de presentaciones, ‘Yo Me Llamo Mini Greeicy Rendón’ pisó fuerte con ‘Más fuerte’ y ‘Yo Me Llamo Mini Yeison Jiménez’ contagió de despecho al público con ‘Hasta la madre’. Sin embargo, tras una rigurosa evaluación de afinación y caracterización por parte de Amparo Grisales, César Escola y sus compañeros, la decisión fue contundente: aquellos que cometieron fallas técnicas tuvieron que empacar sus maletas y decir adiós a la competencia.

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