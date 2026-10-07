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Cuáles mini imitadores no pasaron de ronda en 'Yo Me Llamo Mini'

El sueño de convertirse en el doble perfecto se alejó para algunos participantes, quienes no lograron convencer a los jurados con sus presentaciones y se despidieron de la competencia.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

Estos mini imitadores no convencieron al jurado y le dijeron adiós a la competencia

El sueño de convertirse en el doble perfecto se alejó para algunos participantes, quienes no lograron convencer a los jurados con sus presentaciones y se despidieron de la competencia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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