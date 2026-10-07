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Rafael Orozco
Capítulo 55 Yo Me Llamo
Murió Piero
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Programación de Caracol

El mini imitador de Rafael Orozco le dedicó su presentación a Amparo Grisales

Tras finalizar su presentación, Amparo llamó al concursante a la mesa de jurados para ver de cerca su pinta. Además, el mini confesó que, para llegar al programa viajó por primera vez en avión.

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Cabezote DK - Yo Me Llamo mini

El mini imitador de Rafael Orozco le dedicó su presentación a Amparo Grisales

Tras finalizar su presentación, Amparo llamó al concursante a la mesa de jurados para ver de cerca su pinta. Además, el mini confesó que, para llegar al programa viajó por primera vez en avión.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 7 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Rafael Orozco' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Rafael Orozco' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión