El mini imitador de Rafael Orozco le dedicó su presentación a Amparo Grisales

El romanticismo vallenato se apoderó del escenario de 'Yo Me Llamo Mini' con una velada inolvidable protagonizada por el imitador de Rafael Orozco. Con la elegancia y el carisma que caracterizaban al ídolo de Becerril, el pequeño concursante cautivó desde el primer segundo a los jurados y al público asistente.

El instante más emotivo de la noche llegó cuando el participante le dedicó abiertamente su presentación a Amparo Grisales. La 'Diva de Colombia', visiblemente encantada con la coquetería y el vestuario del niño, no dudó en llamarlo hasta la mesa del jurado para apreciar de cerca cada detalle de su impecable pinta y felicitarlo por su presencia escénica.



Entre risas, aplausos y elogios de César Escola y sus compañeros de mesa, el pequeño abrió su corazón para compartir una anécdota inolvidable de su vida: reveló que gracias a su clasificación al programa tuvo la oportunidad de viajar por primera vez en avión, un sueño cumplido que suma a su emocionante paso por la competencia.

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Cuál era el nombre real de Rafael Orozco y dónde nació

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El legendario cantante vallenato y cofundador de la agrupación El Binomio de Oro se llamaba realmente Rafael José Orozco Maestre. Nació el 24 de marzo de 1954 en el municipio de Becerril, departamento del Cesar, Colombia, y se convirtió en uno de los máximos exponentes y voces doradas de la música vallenata en el mundo.



En qué año murió Rafael Orozco y de qué falleció

Rafael Orozco Maestre fue asesinado el 11 de junio de 1992 a los 38 años de edad en la puerta de su residencia en Barranquilla, Atlántico. Su trágico deceso ocurrió tras recibir varios disparos por parte de un sicario, un crimen que conmocionó al país y a la industria musical de toda América Latina.

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Cuáles son las canciones más famosas de Rafael Orozco con El Binomio de Oro

Junto al acordeonero Israel Romero en El Binomio de Oro, Rafael Orozco inmortalizó clásicos del vallenato como 'La creciente', 'Cha Cha Cha', 'Solo para ti', 'Dime pajarito', 'Nostalgia' y 'El higuerón', temas que continúan siendo referentes indispensables del folclor colombiano.

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