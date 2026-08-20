‘Marc Anthony’ cautivó al público en ‘Yo Me Llamo’, pero un jurado le notó los nervios

El participante saltó a la tarima decidido a adueñarse del ‘show’ al ritmo del clásico ‘Te conozco’, desatando la euforia de los asistentes y la atención absoluta de la mesa de jurados desde los primeros acordes de la orquesta en vivo.

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Durante la etapa de retroalimentación, las opiniones sobre su desempeño técnico y actitudinal mostraron dos matices muy claros. Por un lado, César Escola aplaudió la energía de la presentación, resaltando de forma positiva la excelente química y conexión que el concursante logró entablar tanto con el público presente en el estudio como con la banda musical, un aspecto indispensable para emular el carisma del rey de la salsa.

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Sin embargo, Elder Dayán no dudó en señalar un aspecto crucial que podría jugarle en contra en las próximas fases del certamen. El artista vallenato manifestó que, a pesar de su talento, notó al participante sumamente nervioso sobre el escenario, un detalle gestual e interpretativo que le restó contundencia a la imitación del astro de la salsa.



¿Cuál es el nombre real de Marc Anthony?

El nombre real del famoso cantante, actor y productor neoyorquino de ascendencia puertorriqueña es Marco Antonio Muñiz Ruiz. Nació el 16 de septiembre de 1968 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y adoptó el seudónimo ‘Marc Anthony’, con el que le ha dado vueltas a todo el mundo.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Marc Anthony?

Entre las canciones más icónicas y escuchadas de Marc Anthony se encuentran gigantescos éxitos de la salsa y el pop latino como ‘Vivir mi vida’, ‘Ahora quién’, ‘Tu amor me hace bien’, ‘Valió la pena’, ‘Flor pálida’ y ‘Y cómo es él’, temas que lo han consagrado como uno de los máximos referentes de la música latina a nivel mundial.

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