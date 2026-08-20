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‘Marc Anthony’ cautivó al público en ‘Yo Me Llamo’, pero un jurado le notó los nervios - CaracolTV

El Templo de la Imitación se llenó de salsa, ritmo y sabor tropical con la esperada presentación del imitador del artista estadounidense. No obstante, los jurados señalaron aspectos que debe mejorar.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Marc Anthony’ cautivó al público en ‘Yo Me Llamo’, pero un jurado le notó los nervios

El Templo de la Imitación se llenó de salsa, ritmo y sabor tropical con la esperada presentación del imitador del artista estadounidense. No obstante, los jurados señalaron aspectos que debe mejorar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Marc Anthony’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Marc Anthony’ en el Templo de la Imitación.
Foto Caracol Televisión