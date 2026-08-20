Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión

A ‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ se le olvidó gran característica del cantante original - CaracolTV

El romanticismo se apoderó de la tarima de ‘Yo Me Llamo’ con la presentación del imitador del cantante español, quien asumió el reto de interpretar ‘Solamente tú’.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ se le olvidó gran característica del cantante original

El romanticismo se apoderó de la tarima de ‘Yo Me Llamo’ con la presentación del imitador del cantante español, quien asumió el reto de interpretar ‘Solamente tú’.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.