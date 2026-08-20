A ‘Yo Me Llamo Pablo Alborán’ se le olvidó gran característica del cantante original

El concursante intentó cautivar a la audiencia con un tono cálido y una atmósfera íntima; sin embargo, a la hora de las devoluciones por parte de la mesa de juzgamiento, el nivel de exigencia pasó factura.

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César Escola fue el encargado de poner el punto crítico sobre la mesa al señalar que, aunque la afinación y el sentimiento estuvieron presentes, al participante le faltó trabajar con mayor precisión el característico acento español del artista original. Según el jurado, esa pronunciación andaluza tan particular es un sello imprescindible para lograr la clonación perfecta del cantautor ibérico.

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¿De dónde es Pablo Alborán y cuál es su nombre completo?



Pablo Alborán nació en la ciudad de Málaga, en la región de Andalucía, España. Su nombre completo es Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz y vino al mundo el 31 de mayo de 1989, consolidándose con los años como una de las voces más influyentes del pop latino.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Pablo Alborán?

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Entre los temas más populares del cantautor español destacan baladas románticas como "Solamente tú", "Dónde está el amor", " Saturno", "Prometo", "Por fin" y "Amigos", canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

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