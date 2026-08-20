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‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ estudió en la Escuela la pronunciación y sorprendió en el escenario - CaracolTV

La imitadora interpretó ‘No me queda más’, pero el jurado le señaló varios aspectos por mejorar, entre ellos el acento medio gringo de la artista y el dramatismo de la interpretación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ estudió en la Escuela la pronunciación y sorprendió en el escenario

La imitadora interpretó ‘No me queda más’, pero el jurado le señaló varios aspectos por mejorar, entre ellos el acento medio gringo de la artista y el dramatismo de la interpretación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión