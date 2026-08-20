‘Yo Me Llamo Selena Quintanilla’ estudió en la Escuela la pronunciación y sorprendió en el escenario

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ se llenó de nostalgia y romanticismo con la presentación de la imitadora de la reina del tex-mex, Selena Quintanilla . La participante saltó a la tarima con una de las composiciones más emblemáticas del repertorio de la artista mexicana, ‘No me queda más’, logrando cautivar la atención de los jurados desde los primeros acordes.

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Durante la retroalimentación, Amparo Grisales tomó la palabra para reconocer las virtudes de la presentación, calificándola como una actuación muy linda y destacando la riqueza vocal de la concursante.

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Sin embargo, la 'Diva de Colombia' no dudó en señalar un detalle clave que impidió que la imitación fuera perfecta: la falta de carga dramática. Según la jurado, el tema exige una profundidad emocional más intensa, por lo que instó a la participante a trabajar en sus gestos e interpretación escénica para las próximas galas.



¿Cuándo murió Selena Quintanilla y cuántos años tenía?

Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, a los 23 años de edad. La condenada por el crimen fue Yolanda Saldívar, la entonces presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques de moda.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Selena Quintanilla?

Entre los mayores éxitos de Selena Quintanilla se destacan clásicos de la música latina como ‘Como la flor’, ‘Amor prohibido’, ‘Bidi bidi bom bom’, ‘Si una vez’ y ‘El chico del apartamento 512’, temas que han trascendido generaciones tras su lamentable partida.

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