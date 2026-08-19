Tres imitadores quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ este 19 de agosto: así los despidieron

El capítulo 20 de ‘Yo Me Llamo’, emitido este miércoles 19 de agosto, estuvo marcado por una decisión definitiva: después de escuchar a los 17 participantes de la jornada, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán tuvieron que escoger a los tres imitadores que no continuarían en la competencia.

Luego de analizar cada presentación y escuchar las observaciones del jurado, llegó el momento más esperado de la noche: el veredicto.



Quiénes quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ hoy 19 de agosto

El jurado llamó a Búfalo para anunciar la decisión. Él se acercó a los dobles de Miguel Bosé, Elder Dayán y Billie Eilish y les pidió retirarse del escenario.

De esta manera, los tres imitadores quedaron fuera de la competencia, mientras que los otros 14 participantes entraron oficialmente a la Escuela de Yo Me Llamo.

La decisión se produjo después de una jornada en la que los tres imitadores tuvieron la oportunidad de demostrar su talento ante el jurado.

El imitador de Elder Dayán se presentó con 'Amantes', pero su actuación no terminó de convencer a Amparo Grisales.

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Para la jurado, el participante se “desbocó” durante la presentación y necesitaba tener mayor control, especialmente en el manejo del aire. Ante las críticas, el imitador reconoció que estaba nervioso y que posiblemente los nervios jugaron en su contra.



‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’ interpretó 'Amiga', aunque su presentación recibió fuertes críticas por parte del jurado.

Durante su intervención, los jurados señalaron que la actuación había resultado aburrida y que debía trabajar aspectos como la pronunciación y el color de la voz. Incluso se llegó a comentar que el jurado parecía quedarse dormido durante el show.

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Ante las observaciones, el jurado también le recordó al participante quién es el encargado de tomar las decisiones dentro de la competencia.

Por su parte, la doble Billie Eilish llegó al escenario con 'Lunch' y recibió comentarios sobre la manera en que estaba utilizando su voz.

El jurado le pidió que trabajara más el susurro característico de la artista y que recuperara el color vocal de Billie Eilish, además de recomendarle que cuidara su voz para no perderla.

Aunque su interpretación tuvo aspectos por mejorar, su look llamó especialmente la atención y fue considerado un acierto en la referencia visual de la artista.

Así terminó una nueva noche decisiva de Yo Me Llamo, en la que 17 imitadores se enfrentaron al criterio de los expertos.

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