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Quiénes quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ HOY 19 de agosto: VIDEO - CaracolTV

Luego de analizar todas las presentaciones, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dan a conocer a Búfalo los nombres de los tres imitadores que quedan eliminados formalmente de la jornada.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Tres imitadores quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ este 19 de agosto: así los despidieron

Luego de analizar todas las presentaciones, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dan a conocer a Búfalo los nombres de los tres imitadores que quedan eliminados formalmente de la jornada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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