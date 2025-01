Madre e hijo se presentan en Yo Me Llamo y Amparo Grisales llora al recordar a la suya

Yo Me Llamo Alejandro Fernández recibe una estrella verde de Amparo Grisales y dos rojas del resto de los jurados. Cuando sale del escenario, Melina Ramírez le pide que se quede para ver a su mamá, quien también audiciona, pero como la doble de Amanda Miguel.

“Yo la hice presentar”, confiesa el joven mientras que la mujer interpreta para todo Colombia. Por su parte, ella asegura que le ganaron los nervios y, tanto Rey Ruiz como César Escola se muestran de acuerdo, además, expresan que su color de voz no se parece y su personalidad escénica tampoco.

‘La Diva de Colombia’ le pregunta cómo llegó a Yo Me Llamo y es entonces cuando descubren que es la mamá del imitador anterior, ella revela que cantaba desde que era muy joven, pero dejó de hacerlo para cuidar a sus hijos.

Amparo Grisales recuerda que su mamá hacía lo mismo y también se alejó de la música para que sus hijos pudieran ser artistas, lo que hace que se le quiebre la voz, a raíz de esto la felicita por perseguir su sueño y la invita a que no lo deje de lado. César Escola cuestiona cuántas mujeres no han tenido que olvidar sus sueños para dedicarse a sus hogares.

Al salir y encontrarse con su hijo descubre que él tampoco pasó y lo primero que le dice es “yo también me asusté”, los dos se llenan de lágrimas y Yo Me Llamo Amanda Miguel le dice a Melina que su sueño es que el joven progrese con la música.

Los jurados aprovechan para hablar de sus madres y la única que aún está con vida es la de Rey Ruiz. Esto, mientras que el participante y su mamá siguen hablando y él confiesa que ella tuvo mucho que ver con su traje de mariachi.

Premio de Yo Me Llamo

El doble perfecto de la temporada 10 tendrá que superar todas las etapas de la producción, inicialmente las audiciones, en las que podría obtener dos o tres estrellas para continuar dentro de la competencia y posteriormente lo que los jurados indiquen.

Finalmente, como recompensa por ocupar el lugar de ganador en Yo Me Llamo obtendrá 500 millones de pesos como premio, pero este no será todo el dinero que esté en juego a lo largo de la producción, pues cada noche podrán competir para ser los mejores y ganar más plata. En Yo Me Llamo hay 1.100 millones de pesos esperando que los dobles perfectos los puedan obtener.

