La presentación de Yo Me Llamo Alejandra Guzmán generó controversia entre los jurados

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno son los encargados de evaluar las presentaciones de los participantes cada noche y así lo hicieron con Yo Me Llamo Alejandra Guzmán , quien intentó todo para salvarse de la eliminación.

La imitadora no logró sorprenderlos por completo, recibió algunos comentarios negativos y por eso se convirtió en una de las seleccionadas para salir de la producción junto al doble de Vicente Fernández.

Sobre el escenario, se presentó con la canción ‘No voy en tren’, usó un vestido negro ajustado y parece que disfrutó de su interpretación. No obstante, al terminar, Pipe Bueno hizo un comentario sobre sus compañeros.

“Yo apuesto lo que sea a que César vio una presentación y Amparo otra”, fueron las palabras del intérprete de ‘Cupido falló’. Inmediatamente, ‘El Maestro’ le preguntó por qué decía esto y el cantante no le dio una respuesta.

Por otra parte, ‘La Diva de Colombia’ sí decidió hacerle una retroalimentación a la imitadora, allí confesó que no le gustó su vestuario, que la vio incómoda, e hizo énfasis en que debe medir un poco más el ronco que tiene el color de la voz de Alejandra Guzmán.

Pipe Bueno también le hizo algunos comentarios al respecto y mientras que los dos se ponían de acuerdo, César Escola hizo algunos gestos con los que se mostró en desacuerdo, pues parecía que había disfrutado algunos momentos de la presentación de la doble.

A pesar de que generó controversia entre los jurados, finalmente llegaron a un acuerdo en el que la intérprete de Yo Me Llamo Alejandra Guzmán quedó eliminada de la competencia.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

