Tras ser eliminado, Yo Me Llamo Vicente Fernández recordó cuando le cantó al original en México

En el capítulo 29 de Yo Me Llamo se vivió la Noche de Eliminación del primer ciclo, en la que se presentaron once imitadores que se encontraban en la cuerda floja, no obstante, dos de ellos tuvieron que despedirse del concurso: Yo Me Llamo Vicente Fernández y Yo Me Llamo Alejandra Guzmán.

El imitador del gran artista mexicano, también conocido como ‘Chente’, dio una entrevista a Caracoltv.com donde agradeció por la oportunidad de haber estado en el programa, pues siempre quiso demostrar su talento y honrar al artista original.

“Llevo cantando la música de don Vicente toda la vida porque es mi ídolo, fue como desde los seis años que lo escuché gracias a un tío que ya no nos acompaña”, fueron las palabras del ahora exparticipante al preguntarle desde cuando quiere ser el doble exacto de su cantante favorito.

Por otra parte, Yo Me Llamo Vicente Fernández nos contó que hace algunos años pudo cumplir uno de sus más grandes sueños y vivió una experiencia inolvidable que no muchos tienen la fortuna de contar:

“Tuve la oportunidad de cantarle al mismo Vicente Fernández en México, Guadalajara, en su rancho Los Tres Potrillos y estuve con su mariachi. Fue algo maravilloso y ocurrió precisamente unos quince días antes de empezar la pandemia, pudimos viajar y estar en su cumpleaños número 80 en su rancho. Lo conocí, le canté y él me regaló esta chapa que traigo aquí. Es un amuleto y algo muy bonito. Fue un sueño hecho realidad”.

Con respecto a lo que pasará en su vida después de haber estado en esta producción de Caracol Televisión, él tiene claro que quiere recorrer Colombia con su voz y que las personas sepan que él está detrás de este gran personaje.

Y como haber llegado a este punto de la competencia le dejó múltiples enseñanzas, él considera que el recuerdo más especial que le quedará de esta etapa de su vida fue haber compartido con tantas personas que ahora llama amigos: “Sentí su cariño, apoyo, humildad y es algo que no tiene precio. Todos fueron muy solidarios conmigo”.

