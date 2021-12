Imitadores de Alejandro Fernández y Camilo Sesto protagonizaron el veredicto en Yo Me Llamo Cada día aumenta más el nivel de complejidad en la competencia; por eso, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez no tuvieron una tarea fácil al escoger al mejor imitador de la noche y a quien no lo hizo tan bien.