Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat confesó qué sintió al salvarse de la eliminación

El capítulo 26 de Yo Me Llamo despertó todo tipo de emociones entre los colombianos que no se pierden ni un segundo de este concurso de imitación. Mientras algunos participantes sorprendieron con sus avances en el proceso de convertirse en el doble exacto de su artista, otros decepcionaron al mostrar un evidente retroceso.

Uno de los concursantes que no recibió comentarios positivos fue Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat. En su interpretación de Penélope, los jurados coincidieron en que desafinó, perdió el acento español y no logró mantener el color de voz característico del artista original. Aunque no fue eliminado, sintió miedo de abandonar la competencia y lo confesó en entrevista exclusiva con Caracoltv.com.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat

"Fue un golpe de realidad, pensé que me iba yo, y cuando Búfalo se me hizo al lado, ya me despedí", comentó visiblemente afectado. El imitador, acostumbrado a recibir elogios en cada gala, recordó que en su última presentación incluso logró emocionar a Amparo Grisales hasta erizar su piel, lo que lo hizo llorar de felicidad.

Por otro lado, tras esta gala en la que interpretó un tema icónico, expresó su tristeza por la eliminación de la doble de Marisela, con quien logró una gran amistad: "Pensé que iba a ser yo y no ella. La aprendí a querer mucho porque es de mi misma ciudad y es muy talentosa".

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat aseguró que este “susto” le dejó una gran lección: debe seguir esforzándose al máximo y no bajar la guardia en sus presentaciones ante Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Además, les agradeció por confiar en su talento y prometió volver a emocionar a la Diva de Colombia.

Finalmente, el imitador reveló que aún mantiene la esperanza de que el verdadero Joan Manuel Serrat vea su homenaje: "Algún día va a saber de mí".

