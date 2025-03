En vivo Yo Me Llamo: Se cerrarán los cupos para la Noche de Eliminación

En este capítulo de Yo Me Llamo la primera presentación es de Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, quien se arriesga a cortarse el cabello para parecerse cada vez más a su artista favorita. Esto hace que los jurados aplaudan su presentación, sin embargo, Amparo Grisales le dice que le faltó un poco de rabia en su interpretación.

Por otro lado, llega el turno de Yo Me Llamo Martín Elías, quien se quiebra dentro del camerino debido a su estado de salud. A pesar de todo sale a cantar, pero debe detenerse en dos ocasiones y finalmente lleno de lágrimas les confiesa a los jurados que extraña demasiado a su mamá.

Yo Me Llamo Carin León llega al Templo de la Imitación, pero no tiene una buena noche. Rey Ruiz le dice que la mayor parte del tiempo estuvo fuera de la afinación, mientras que 'El Maestro' hace énfasis en que le faltaron todos los adornos del artista original. Finalmente, Amparo Grisales asegura que "estuvo terrible".

El doble de Óscar Agudelo es quien tiene el siguiente turno, el primero en hablar es César Escola, que le explica que hoy no sintió nada con la interpretación, al igual que su acento no estuvo presente en ningún momento. Por su parte, 'La Diva de Colombia' dice que no escuchó el color del artista y Rey Ruiz le pregunta al participante si está cansado, por lo que él confiesa que se exigió demasiado en los ensayos.

La quinta presentación de la noche está a cargo de Thalía, a quien le dicen que faltaron varios detalles de la artista original, Amparo Grisales le pide que deje de lado sus gestos de sufrimiento y también le aconsejan que se concentre más en la interpretación y no en pasarse con "la gatita" de la verdadera Thalía.

Yo Me Llamo Kany García sorprende con un nuevo peinado y también otro tipo de ropa, parece que esto funciona porque está a punto de erizar a Amparo Grisales, aunque eventualmente no lo logra, 'La Diva de Colombia' le dice que tuvo dos momentos de desafinación.

En el turno de Yo Me Llamo Fito Páez, los jurados hacen énfasis en lo difícil de la canción que eligió, tanto así que 'El Maestro' le dice con cariño que "le quedó grande" y Amparo explica que no superó la tarea de la Escuela.

Yo Me Llamo Pipe Peláez sorprende gratamente a los jurados y es el único que logra erizar a Amparo Grisales, el cantante es aplaudido por su impresionante parecido con el artista original y solo César Escola le hace sugerencias.

Mejor de la Noche en Yo Me Llamo

Armonio le llama la atención a los participantes, pues ninguno deslumbró durante sus presentaciones, aclara que solo uno de ellos se esforzó notoriamente y por eso se lleva la sorpresa millonaria, se trata de Yo Me Llamo Pipe Peláez que se gana 10 millones de pesos.

