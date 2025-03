En vivo Yo Me Llamo: Amparo y César dejarán solo a Rey Ruiz en el escenario

El primer imitador de la noche es Yo Me Llamo Oscar D' León y para Amparo Grisales y César Escola esta es una de sus mejores presentaciones. Sin embargo, Rey Ruiz le dice que tiene algunos problemas con la métrica, lo que hace que sus compañeros se levanten de sus sillas y lo dejen solo a modo de broma.

Yo Me Llamo Gloria Trevi sale al escenario con toda su potencia y esto precisamente se convierte en un problema, ya que 'la Diva de Colombia' y 'El Maestro' le dicen que parte de su presentación estuvo gritada; por otro lado, Rey Ruiz no está de acuerdo y eso hace que tenga que recordarles a sus compañeros que "no deben pensar lo mismo".

La tercera imitadora en salir al escenario es Yo Me Llamo Ángela Aguilar, quien llega al Templo de la imitación junto al doble de Christian Nodal, su esposo. Los dos se ganan halagos por la naturalidad de su relación y los jurados les dicen que les creen su amor.

