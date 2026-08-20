Eliminados de ‘Yo Me Llamo’ en el capítulo 21: tres imitadores se despiden HOY 20 de agosto

El capítulo 21 de ‘Yo Me Llamo’, emitido este 20 de agosto, marcó el inicio de una nueva etapa para los participantes con la llegada de la Escuela de Yo Me Llamo. En esta jornada, los imitadores conocieron a sus profesores y atendieron las recomendaciones que recibieron para continuar trabajando en sus presentaciones.

En total, 15 imitadores se presentaron ante el jurado, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán. Al finalizar las presentaciones, los jurados tuvieron la tarea de elegir a los tres participantes que debían abandonar el templo de la imitación.



Quiénes quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ HOY 20 de agosto

Al final de la jornada, Búfalo les pidió a los dobles de Adele, Pedro Fernández y Rikarena que abandonaran el Templo de la Imitación. De esta manera, los tres imitadores se convirtieron en los eliminados del capítulo 21 del programa musical, emitido este 20 de agosto.

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La primera en presentarse de ellos tres fue la doble de Adele, quien interpretó 'Set fire to the rain'. En la Escuela de Yo Me Llamo, la imitadora estudió el vibrato como parte de su proceso de preparación. Posteriormente, durante la evaluación, el jurado señaló que no estaba escuchando el color de la artista que busca imitar y que los agudos estaban muy gritados. Además, le recomendaron trabajar en el inglés, debido a que su pronunciación no suena británica.





Por su parte, el doble de Pedro Fernández interpretó 'Quien sera la que me quiere a mi'. Luego de su presentación, Elder Dayán comentó que interpretó la canción de manera muy plana. De esta manera, el participante recibió una observación relacionada con la forma en que estaba desarrollando la interpretación frente al jurado.

Asimismo, el doble de Rikarena llegó al templo de la imitación para cantar 'No puedo olvidarla'. Durante la presentación, los jurados bailaron al ritmo de la canción. Sin embargo, al finalizar, coincidieron en que no escucharon las armonías por ningún lado. También señalaron que los integrantes se vieron muy desconcentrados y, por ello, les recomendaron trabajar mucho más.

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Con esta decisión, la competencia continúa con los participantes que permanecen en el programa y que ahora cuentan con las recomendaciones de la Escuela de Yo Me Llamo para preparar sus próximas presentaciones.

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