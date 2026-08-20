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Quiénes quedaron eliminados de ‘Yo Me Llamo’ HOY 20 de agosto en el capítulo 21 - CaracolTV

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán eligen a los tres participantes que tuvieron un mejor rendimiento en la jornada y les piden abandonar el Templo de la Imitación con la ayuda de Búfalo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Eliminados de ‘Yo Me Llamo’ en el capítulo 21: tres imitadores se despiden HOY 20 de agosto

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán eligen a los tres participantes que tuvieron un mejor rendimiento en la jornada y les piden abandonar el Templo de la Imitación con la ayuda de Búfalo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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