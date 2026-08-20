‘Yo me llamo Andrea Echeverri’ cantó ‘La Estaca’ y conquistó a Amparo Grisales

La noche en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ se llenó de puro rock en español y energía bogotana con la presentación de la imitadora de Andrea Echeverri. La participante saltó a la tarima luciendo la actitud irreverente que caracteriza a la icónica vocalista de Aterciopelados y se le midió a interpretar uno de los grandes clásicos de la banda: 'La Estaca'.

Desde los primeros acordes, la concursante logró capturar la esencia artística y la potencia vocal que la canción exige. El momento cumbre de la gala llegó durante la retroalimentación de los jueces, donde Amparo Grisales no ocultó su asombro. 'La Diva de Colombia' calificó el show como sencillamente impresionante y no ahorró elogios para destacar la destreza y seguridad con la que la participante utilizó la guitarra en vivo, un detalle técnico que terminó de enamorar al jurado y al público.



¿Cuál es la edad y el nombre real de Andrea Echeverri?

La vocalista y líder de la agrupación Aterciopelados se llama Andrea Echeverri Arias. Nació en Bogotá, Colombia, el 13 de septiembre de 1965 y es una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano.

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¿En qué año se lanzó la canción 'La Estaca' de Aterciopelados?



'La Estaca' forma parte del álbum El Dorado, el segundo disco de estudio de Aterciopelados, lanzado al mercado en el año 1995. Este tema se convirtió en un himno del rock colombiano.

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