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‘Yo me llamo Andrea Echeverri’ cantó ‘La Estaca’ y conquistó a Amparo Grisales - CaracolTV

La imitadora de Andrea Echeverri’ logró muy buenos comentarios por parte de los jurados de ‘Yo Me Llamo', quienes aplaudieron su evolución.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo me llamo Andrea Echeverri’ cantó ‘La Estaca’ y conquistó a Amparo Grisales

La imitadora de Andrea Echeverri’ logró muy buenos comentarios por parte de los jurados de ‘Yo Me Llamo', quienes aplaudieron su evolución.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Andrea Echeverri' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Andrea Echeverri' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión