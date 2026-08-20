Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión

A ‘Yo me llamo Tina Turner’ le pidieron tener cuidado para no caer en la caricatura - CaracolTV

Amparo Grisales le dice a la imitadora de Tina Turner que tiene la voz impresionante; sin embargo, le hizo una serie de recomendaciones para que mejore su presentación en el Templo de la Imitación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

A ‘Yo me llamo Tina Turner’ le pidieron tener cuidado para no caer en la caricatura

Amparo Grisales le dice a la imitadora de Tina Turner que tiene la voz impresionante; sin embargo, le hizo una serie de recomendaciones para que mejore su presentación en el Templo de la Imitación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 20 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
'Yo Me Llamo Tina Turner' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Tina Turner' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión