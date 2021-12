Él es el televidente que ganó 10 millones de pesos por acertar en las votaciones de Yo Me Llamo

Amparo Grisales , César Escola y Yeison Jiménez tienen un verdadero reto al tener que escoger a los imitadores de Yo Me Llamo que continúan en competencia; sin embargo, ahora los televidentes podrán de apoyar a sus concursantes favoritos para que sean acreedores de un millonario premio. En esta oportunidad, los espectadores que participaron en las votaciones y acertaron al escoger al artista que resultó vencedor, compitieron en Día a Día.

Luego de que el sistema escogiera aleatoriamente a Pedro Delgado, desde Bucaramanga, como el seleccionado para responder la pregunta sobre el programa emitido la noche anterior, los presentadores se dispusieron a hablar con el imitador de Leonardo Favio sobre su triunfo en el Show del reality.

"Don Pedro, mi hermano, le envío un saludo de corazón de aquí Yo Me Llamo Leonardo Favio. Me alegra mucho, mucho, mucho que me haya apoyado y que haya creído en mí porque pues este talento no es mío, este talento es del pueblo, este talento es tuyo", comentó el joven en medio de la transmisión.

Posteriormente, los conductores añadieron que era momento de responder el cuestionamiento y recordaron que, de no contestar correctamente, el premio se acumularía para la siguiente etapa.

"Mira, Pedro, te vamos a hacer una pregunta muy sencilla, porque, además, si eres fiel televidente de Yo Me Llamo y estás todos los días ahí conectado te va a quedar fácil contestar. Dinos el nombre de uno, uno de los nombres de los jurados de Yo Me Llamo", preguntó Carolina Cruz, a lo que Delgado respondió: "Amparo Grisales".

De inmediato, Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez, el imitador y Yo Me Llamo Daddy Yankee lo aplaudieron y aprovecharon el espacio para felicitar su fidelidad a Caracol Televisión. Cabe resaltar que la actividad contó con la supervisión de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

