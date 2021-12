Llovieron halagos sobre Amparo Grisales luego de presumir un vestido negro con transparencia

Amparo Grisales se ha convertido en toda una figura de moda no solo en Yo Me Llamo sino también a través de redes sociales. Por eso, cuando lució recientemente en el programa de Caracol Televisión un vestido negro ceñido al cuerpo con transparencias, los televidentes no dudaron en acudir a las plataformas digitales para elogiar su encanto a la hora de dar su retroalimentación a los imitadores.

Luego de que Yo Me Llamo Maluma impresionara a la 'Diva de Colombia', César Escola y Yeison Jiménez con su increíble parecido al artista original e interpretación de 'Hawái', el imitador decidió hacerle un comentario a la experta resaltando lo hermosa que se veía precisamente esa noche, a lo que el resto de asistentes señalaron que estaban de acuerdo con su intervención.

"Princesa, divina, wow... wow", comentó el participante mientras hacía gestos que indicaban que estaba completamente anonadado con su belleza. Grisales, por su parte, aseguró que le encantó su presentación pues tuvo el color de voz, la apariencia física y la actitud que derrocha el artista original en el escenario.

"Mira como me vine para ustedes esta noche (...) Maluma, viste, estoy erizada", señaló mientras se paraba de su silla y mostraba de manera sensual un vestido ajustado que mostraba de manera discreta algunas partes de su cuerpo.

De inmediato, cientos de usuarios se tomaron redes sociales como Twitter para dar su opinión sobre la jurado, argumentando que tiene todos los componentes físicosde una mujer ideal.

"Y sí, le cayó la boca a más de uno", "totalmente, o sea, está perfecta", "digan lo que digan, Amparo Grisales será la 'Diva' por siempre y cada día más linda", "está preciosa", "amé ese vestido", fueron algunos de los mensajes que se leyeron durante la transmisión en vivo del reality.

