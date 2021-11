"No insulte": Amparo Grisales silenció a Escola en Yo Me Llamo luego de que la llamara "La Tigresa"

Luego de que Yo Me Llamo Diomedes Díaz conquistara a los asistentes con su interpretación de 'Sin medir distancias', César Escola empezó a hacer comentarios referentes a lo mucho que le gustaba la efusividad con la que los imitadores se presentaban en el escenario; sin embargo, Amparo Grisales tomó el mensaje de una manera muy literal y terminaron discutiendo entre comentarios divertidos sobre "La Tigresa".

Dentro de las recomendaciones que le hicieron al concursante se encuentran alargar un poco más los finales, caminar por la tarima con una mano en el bolsillo, interactuar con los músicos y; sobre todo, poner mucha más atención a su corte de cabello, pues debe dejar que crezca un poco más para convertirse en todo un doble exacto.

"Eso me encanta, que los participantes con las garras se agarren de la tarima del escenario de Yo Me Llamo", señaló el jurado argentino en medio de la transmisión, así que inmediatamente la 'Diva de Colombia' aseguró que no había necesidad de hablar de esa forma porque, contrario a lo que muchos podían pensar, no sonaba para nada poético.

"Quiero que seas la tigresa...", continuó Escola; no obstante, Grisales intervino antes de que pudiera termina la frase, le tapó la boca y dijo: "uy, no, cuidado, no compare, no insulte, no insulte (...) ¿Cómo dizque la tigresa? No insulte, no compare con esas cosas tan horribles".

Posteriormente, revelaron que no necesitan de ningún tigre o trigresa en sus vidas porque ya tienen algunos que los hacen sentir cómodos y afirmaron que Yeison Jiménez , quien solo se reía de la reacción de su compañera, es solo un pequeño "gatico" que se cree mucho más adulto de lo que en verdad es.

El cantante de música popular por su parte, comentó que nunca lo habían minimizado tanto, pero tomó con mucho sentido del humor la conversación de sus compañeros.

