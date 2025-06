Capítulo 98 Yo Me Llamo: Se confirma si hay otra pareja de imitadores en el programa

Mira también: Eliminado de Yo Me Llamo: Hay lágrimas en el camerino y en el escenario, ¿se separa una pareja?

Mira también: Yo Me Llamo Shakira 2023 lanzó advertencia contra otro exparticipante del programa

Yo Me Llamo Kany García canta ‘La mal querida’ de K. García, Y. Marruto, R. López y J. Morelli.

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Tengo un corazón’ de Felipe Renaán Peláez Rodríguez.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘De vez en cuando’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Santo santo’ de R. Blades, E. Estefan y A. Chirino.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘La derrota’ de José Manuel Figueroa.

Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘Pimper’s paradise’ de Robert Nesta Marley.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.