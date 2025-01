Capítulo 18 Yo Me Llamo: Una imitadora sufre un ataque de pánico antes de cantar

En el capítulo 18 de Yo Me Llamo, se vive una gala llena de géneros musicales que entretiene a los colombianos con las presentaciones de 14 imitadores. Sin embargo, el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz enfrenta la difícil tarea de eliminar a uno de ellos.

La mayoría de los concursantes brillan al demostrar cuánto han trabajado en los aspectos que les señalaron en galas anteriores. Prueba de ello es que 'La Diva de Colombia' se eriza en más de cuatro ocasiones, un verdadero logro en el programa.

Los imitadores que reciben una devolución positiva son Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat , Luis Alfonso, Gloria Estefan y Marisela. Aunque también reciben críticas constructivas, el público los ovaciona y los jurados destacan su evolución.

Por otro lado, Camila, Pitbull, Frankie Ruiz, Ana Bárbara, Karol G y Till Lindemann enfrentan algunas dificultades en sus interpretaciones. En este punto, se hace evidente que la exigencia sigue en aumento, pues no basta con ofrecer un buen espectáculo, sino que deben perfeccionar su imitación para alcanzar la excelencia.

Al final, los jurados deciden que Yo Me Llamo Ana Bárbara debe despedirse de la competencia. Ella, muy afectada, dice no estar de acuerdo con la decisión de Grisales, Escola y Ruiz porque "tenía mucho para dar".

Quiénes cantan en el capítulo 18 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Cantina’ de Nelson Gómez Zapata. 6:17

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Buen amor’ de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Jhon Alex Castaño canta ‘Amigos con derechos’ de Hernán Darío Hernández Piedrahita.

Yo Me Llamo Camila canta ‘Mientes’ de m. Domínguez y A. Mónica Vélez.

Yo Me Llamo Pitbull canta ’Como yo le doy’ de A. Pérez, M. Rodríguez y M. Valeria.

Yo Me Llamo Marisela cata ‘No puedo olvidarlo’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Frankie Ruiz canta ‘Deseándote’ de José Dámaso García.

Yo Me Llamo Ana Barbara canta ‘Loca’ de Alejandro Miguel Vezzani Liendo.

Yo Me Llamo Juan Gabriel canta ‘Abrázame muy fuerte’ de Alberto Aguilera Valadez.

Yo Me Llamo Karol G canta ‘Si antes te hubiera conocido’ de C. Giraldo, É. Barrera, A. Correa y A. Ramírez.

Yo Me Llamo Jim Morrison canta ‘Light my fire’ de j. Morrison. R. Krieger, J. Densmore y R. Manzarek.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Beneficio de la duda’ de José Alberto Inzunza Favela.

Yo Me Llamo Till Lindermann canta ‘Ich will’ de T. Lindemann, R. Z. Kruspe, P. Landers, C. Lorenz, C. Scheiner y O. Riedel.

