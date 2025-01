Capítulo 17 Yo Me Llamo: Amparo se burla de César Escola por tener “envidia” de otro hombre

En el capítulo 17 de Yo Me Llamo comienza la verdadera competencia. Los 14 imitadores viven su primera experiencia en la Escuela, donde serán guiados por exigentes profesores en su camino para convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos. A lo largo del episodio, los participantes reciben sus primeras clases con Camilo Cifuentes, Moisés Angulo, el ‘Mono’ Casas, Yanetsis, Ángela Mar, Lamberto y Gina.

El primer doble en presentarse es Yo Me Llamo Raphael, quien interpreta Como yo te amo y logra que Amparo Grisales se estremezca. No obstante, César Escola y Rey Ruiz le señalan que aún debe trabajar más en su personaje. Los imitadores de Paquita la del Barrio, Gilberto Santa Rosa, Frank Sinatra, Gustavo Cerati y Manuel Turizo tienen un desempeño aceptable, pero no logran convencer del todo, dejando la sensación de que sus esfuerzos no son suficientes.

Mira también: Amparo llora cuando César Escola busca la reconciliación con emotivas palabras

Uno de los momentos de mayor tensión ocurre cuando Yo Me Llamo Fariana recibe la retroalimentación de los jurados. Mientras ‘La Diva de Colombia’ le señala aspectos a mejorar, la imitadora la interrumpe, lo que provoca un regaño de su parte. Algo similar ocurre con el imitador de José Luis Perales, quien aburre al ‘Maestro’ Escola.

Tras evaluar las 14 presentaciones, Amparo, César y Rey deben tomar una decisión crucial: eliminar a un participante. Finalmente, el elegido es Eliseo Herrera, quien presentó problemas de vocalización durante toda su interpretación.

Publicidad

Quiénes cantan en la primera noche del primer ciclo

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Cómo yo te amo’ de P. Casas y M. Álvarez.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Azul celeste’ de Selena González.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Sin Voluntad’ de Omar Alfanno.

Yo Me Llamo Frank Sinatra canta ‘My Way’ de J. Revaud, C. Francos y P. Anka.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘No me sé rajar’ de Jos´pe Carmen Frayle Castañón.

Yo Me llamo Amaia Montero canta París’ de Á. Fuentes, X. San Martín, P. Benagos, A. Montero y H. Garde.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Nada personal’ de Gustavo Cerati.

Yo Me Llamo Eliseo Herrera canta ‘Tres tigres’ de Eliseo Herrera Junco

Yo Me Llamo Jessi Uribe canta ‘Alguien me gusta’ de A. Rivera, Juan Maya, J. Duque, J. Cardona, Juan E. Cardona, Julián Maya y S. Rojas.

Yo Me Llamo Fariana canta ‘Pongan atención’ de Farina Pao Páucar Franco.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘¿Qué pasará mañana?’ de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Manuel Turizo canta ‘La Bachata’ de J. Medina, L. Gómez, M Turizo, A. Correa, É. Barrera y M. Martínez.

Yo Me Llamo Víctor Manuelle canta ‘Qué habría sido de mí’ de Omar Alfanno.

Publicidad

Yo Me Llamo Xavi canta ‘Corazón de piedra’ de M. Cáceres, J. Gutiérrez, V. Mínguez, R. Hernández y F. Gutiérrez.

Quiénes son los profesores de la Escuela de Yo Me Llamo

José Ignacio el 'Mono' Casas, asesor de imagen; Yanetsis Alfonso, profesora de técnica vocal; Gina Medina, profesora de danza; Ángela Mar, profesora de técnica vocal, Camilo Cifuentes, profesor de imitación; Moisés Ángulo, maestro de actuación; y Lamberto García, profesor de expresión corporal, son los expertos que recibirán a estos participantes en la Escuela, sacarán su mayor potencial y elevarán el poder de la imitación.

Te puede interesar: ¿A Luis Alfonso no lo convencen sus imitadores de Yo Me Llamo?: Así reaccionó a sus shows

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.