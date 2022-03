Avance: el gran final de la mejor temporada de Yo Me Llamo te hará erizar Colombia elegirá al doble perfecto que se llevará 500 millones de pesos. Vota por tu favorito ingresando a www.caracoltv.com/yomellamo, tienes hasta el lunes 7 de marzo, antes de finalizar el capítulo. No te pierdas el gran final de Yo Me Llamo este lunes a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.