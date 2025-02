Amparo Grisales se enoja con Yo Me Llamo Fito Páez por su falta de evolución en la Escuela

En su clase con Camilo Cifuentes en la Escuela del Templo de la Imitación, este participante tiene clases para mejorar su acento argentino y así ponerle más intención a los finales de las frases al momento de interpretar, aunque le cuesta mantenerse en el personaje.

Una vez en el escenario desde las primeras notas este imitador de Fito Páez no convence ni siquiera a las presentadoras de Yo Me Llamo, quienes tras bambalinas sufren porque saben lo exigentes que están los expertos en esta noche de presentaciones y lo que han recalcado el no dejar pasar por alto los errores.

César Escola es el primero en hablar sobre este espectáculo y afirma que le hacen falta los movimientos como si estuviera en un trance desde el principio y que no ha trabajado lo suficiente la expresión corporal, recalcando que aún es algo que puede mejorar en la Escuela.

"Lo que sí nos preocupa hoy es que en la tonalidad que debes tener del original no llegas. El dolor después del dolor se llama esta canción", dice 'El Maestro', quien se muestra preocupado ante los obstáculos que tendría este participante.

Ante esto, Amparo Grisales menciona que está sin palabras frente a lo visto en el escenario y hace énfasis en que este tema musical es bastante difícil de interpretar, razón por la que deja en claro que no había que perder el control de la misma.

"Yo no sé qué les dieron hoy, no me gustó ni cinco. Me enoja que estén en la Escuela y que no traigan un poquito de evolución. Uno no exige que estén una perfección total, pero que no avancen nada...", expresa 'La diva de Colombia.

Por otra parte, Rey Ruiz muestra su preocupación no sin antes afirmar que para él el timbre sí está y que el problema está más enfocado en la afinación, lo cual tilda como algo incontrolable.

Yo Me Llamo Fito Páez canta 'El amor después del amor' de Rodolfo Páez.

