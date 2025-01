Amparo Grisales se duerme durante la audición de Yo Me Llamo Ed Maverick

Yo Me Llamo Ed Maverick sale al escenario con su guitarra e inicia la interpretación de ‘Fuentes de Ortiz’ de Eduardo Hernández Saucedo. La primera en comentar es Laura Acuña, quien cuestiona en qué idioma está cantando, pues no se le entiende nada.

Mientras tanto, Rey Ruiz también parece batallar para entender al joven y se da cuenta de que Amparo Grisales se muestra como si estuviera a punto de quedarse dormida mientras escucha al participante, lo que lo divierte.

César Escola es quien lo detiene y le dice que tiene algunas cosas a su favor. La primera es que es muy plano, como el original; la segunda, que no tiene matices, y la tercera, que hay muy poca vocalización. No obstante, señala que el cantante mexicano le aporta emociones y sentimientos, pero él no lo hace.

Por su parte, Amparo Grisales coincide con la opinión del 'Maestro', explica la diferencia entre ambos y señala que la interpretación fue bastante monótona: "Me dormí con las estrellas que estabas cantando", lo que hace reír a sus compañeros.

