Amparo Grisales reveló la razón por la que ha terminado la mayoría de sus romances, ¿tiene razón?

Amparo Grisales es una de las mujeres más bellas de Colombia y también una de las más comentadas. A lo largo de su carrera y de su trayectoria pública ha tenido varias parejas y se sabe de sus interacciones con famosas figuras de la farándula nacional e internacional.

En el capítulo 68 de Yo Me Llamo , la ‘Diva de Colombia’ decidió darle un consejo al imitador de Jessi Uribe y le sugirió que no se cohibiera en el escenario, pues allí también debe ser un actor y lo que diga su esposa no tendría por qué definir su actuar.

Cuando el participante salió del Templo de la Imitación, César Escola le pidió que contara, sin mencionar nombres, si ha estado involucrada en relaciones en las que tuvo que terminar con sus parejas por los celos frente a su estilo y su profesión.

Sin problema, ella reveló que casi todos sus romances han terminado por este tema, ya sea por los reclamos sobre su vestimenta, escotes, transparencias, por tener que besarse con colegas mientras actúa, por las sesiones de fotos, entre otras cosas.

Aunque no mencionó a nadie en específico, sí aseguró que los pocos novios que ha tenido no se han quedado en su vida debido a esto, ¿la jurado de Yo Me Llamo tiene razón?

¿Cuántos jurados evalúan las presentaciones en el programa Yo Me Llamo?

La diva de Colombia Amparo Grisales, el maestro César Escola, y uno de los más reconocidos cantantes de música popular, Pipe Bueno, están listos para dar inicio a una nueva temporada del concurso de imitación musical más querido por los colombianos: Yo Me Llamo.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa Yo Me Llamo?

A través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de Yo Me Llamo. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/yo-me-llamo

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?

Esta temporada llega cargada de mucho talento, imitaciones nunca antes vistas y un total de 1.100 millones de pesos en premios que estarán en juego a lo largo de la competencia. El ganador se llevará 500 millones de pesos.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.