Amparo Grisales estalla contra Yo Me Llamo Gloria Trevi y le recuerda quién es la jurado

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Pelo Suelto’ de María Morn Aguilar, desde el primer instante de su presentación demuestra que está dispuesta a darlo todo, no solo con su voz, también con su actitud arrolladora.

De hecho, en varias ocasiones los jurados se sorprenden con su irreverencia y movimientos, sin embargo, parece que Amparo Grisales no considera que la presentación es perfecta y por eso tiene algunos comentarios.

Conoce más: Cómo funcionará la nueva etapa de Yo Me Llamo y cuántos participantes quedarán en competencia

Rey Ruiz asegura que sí tiene el color de su voz y que la actuación es casi igual, pero 'La Diva de Colombia' lo interrumpe diciéndole que "no cree", a continuación expresa que sus movimientos fueron toscos, pero no sensuales.

Hay un momento en el que estalla, cuando la joven levanta la mano para pedir la palabra y le recuerda: "estoy hablando yo", posteriormente, en su retroalimentación sobre el "ronco de Gloria Trevi", vuelve a cuestionar si la va a dejar hablar o no.

Publicidad

Con el fin de contrarrestar el momento, los jurados intentan ponerle un toque cómico a las palabras de su compañera, por eso el 'Maestro' dice que "le pondrán 15 amonestaciones", mientras que Rey Ruiz insiste en que le permitan hablar.

Finalmente la joven sale del escenario entre lágrimas debido a las palabras de los expertos, quienes deben decidir si merece o no entrar a la Escuela de Yo Me Llamo.

Mira más: Tres participantes regresan a Yo Me Llamo tras ser eliminados: los televidentes son escuchados

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.